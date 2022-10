Naponta halljuk, tapasztaljuk, milyen ütemben drágulnak az élelmiszerek. Az okokról annyit tudunk, nagy volt a szárazság, emiatt drágább lett a takarmány, mely az állatok – legyen az sertés, tyúk vagy marha – felneveléséhez kell, a gázolaj, ami a traktorokba kell, amivel a szántóföldi növényeket megművelik, és a béreket is emelni kellett. A boltokban tehát emiatt lett drágább például a hús. Mindez természetesen nem vigasztalja a vásárlót.

– Megpróbálunk kevesebb húst enni, bár őszintén szólva nem nagyon van ötletem, hogy mivel helyettesítsem például a sült húst. Készítsek túróscsuszát? A túró, a tejföl, hozzá a száraztészta legalább annyit drágult, ha nem többet, mint a hús – mondta Héder Péterné, szekszárdi édesanya. Annyit változtattam az étkezésünkön, hogy csak pár szelet húst veszek egyszerre. Előre megtervezem a heti menüt és próbálom mindenből a legolcsóbbat megvenni. Figyelem az akciókat is.

Dr. Reibling József, a faddi székhelyű Dunahyb Kft. állatorvosa, ügyvezető igazgatója elmondta, végre emelték a felvásárlók az élősertés átvételi árát is. Hónapokon keresztül ugyanis a boltokban már drága – 1600 forint körül volt a sertéscomb, karaj ára – de még mindig csak a 500 forintot fizettek az élősertés kilójáért.

– Pár hete végre emelték az árat a feldolgozók, jelenleg a nagyüzemek 680 forintot, a kisebb vágóhidak 700 forintot fizetnek az élősertés kilójáért. Sajnos ennek az árnak sem tudunk felhőtlenül örülni, mert szinte folyamatosan drágul a takarmány is. Nekünk van szántóföldünk is, de a szükséges mennyiségű takarmánynak csak a negyedét tudtuk betakarítani az idén – mondta dr. Reibling József.

Az ügyvezető igazgató azt is elmondta, a telepen fával fűtenek, amit még tavaly vettek meg. Ez a famennyiség kitart a tél végéig. Így ősszel szokták mindig előre megvenni a rákövetkező évre szükséges tűzifa mennyiséget, ez most akadályba ütközik. A faddi cégnél nem kellett elküldeni senkit létszámleépítés miatt. Bíznak benne, ráfizetés nélkül megússzák az évet.

– Állandó hullámvölgyben vagyunk, a jobb időszak csak 1,5 évig, míg a rosszabb időszak 4-5 évig tart – mondta Lengyel Lórándt, akinek Németkéren van telepe. Ők malacokat nevelnek fel, azokat értékesítik. A vállalkozásnak nincs szántóterülete, melyen takarmánynak valót termelnének. Az év első felében sokat küszködtek az értékesítés területén, mert a drága takarmány miatt nem vették az állatokat. Senki nem akart sertéstartással foglalkozni. Mostanra kicsit javult a helyzet, ahogy többet fizetnek az élősertésért úgy nőtt az érdeklődés a malacok iránt is. Jelenleg ott tartanak, hogy talán nem lesznek ráfizetésesek. Olyan az állattartás mint a mókuskerék, hajtani kell, hogy forogjon, tette még hozzá.

Megkérdeztük a témával kapcsolatban Horváth István országgyűlési képviselőt is, aki a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének az elnöke is. A képviselő kérdésünkre elmondta, csődközeli állapotban van az ágazat. Az, hogy jelenleg 700 forint az élő sertés felvásárlási ára, az a forint, euró árfolyamának köszönhető, A felvásárlási ár ugyanis a német tőzsdei árakhoz igazodik itthon is. Az ágazat kilátásait rontja az, hogy öt-nyolcszorosára emelkedett az energia ára. Emellett a drága takarmány, a fizetések emelése mind nehezíti az állattartók helyzetét.

Damoklész kardja lóg a sertéstartók felett, hiszen a magas energiaárak miatt több vágóhíd is jelezte, hogy le fognak állni, mondta az országgyűlési képviselő. Többen megszűntették a fagyasztást, így csak annyi sertést vesznek át, amit éppen el tudnak adni. Horváth István a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének elnökeként többször is tárgyalt az agrárminiszterrel. Ennek köszönhető, hogy az elmúlt hónapokban, többször kaptak támogatást a kocatartók és az ágazat szereplői.