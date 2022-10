A közelmúltban készült egy felmérés arról, hogy a tejtermékek mekkora szerepet játszanak a háztartásokban. Mivel pont ezek a termékek drágultak meg legjobban az elmúlt pár hónapban, így visszaesett a sajt, a tej és a tejföl fogyasztása is. Megváltoztak a vásárlási szokások is. Az ország egyes pontjai között érdekes különbségek fedezhetők fel, míg a vidéki városokban a magyarok 93 százaléka eszik rendszeresen tejfölt, addig Budapesten ez az arány mindössze 79 százalék. A tej, vaj, túró esetében, ha nincs is ekkora differencia, még mindig szignifikánsan többen vannak, akik vidéken falatozzák az említett ételeket. Vannak ugyanakkor olyan termékek, amelyek esetében a fővárosiak a nagyobb fogyasztók, ilyen például a hűtést igénylő, hosszabb szavatossági idejű ESL tej, amelyet Budapesten az itt élők 37 százaléka fogyaszt, szemben például a falvakban élőknél jellemző 24 százalékkal.

Megyénk falvaiban, városaiban egyre népszerűbb a házitej vásárlása is közvetlenül a termelőtől. Van, ahol kannákban viszik haza, van, ahol tejautomatából, literes, kétliteres kiszerelésben. – Mi már évek óta az egyik helyi állattartó gazdától vesszük a tejet. Ismerjük egymást, megbízunk bennük, a tej kiváló minőségű, teljesen más az íze, mint a hígított boltinak – mondta a bátaszéki Koller Jánosné. – És még olcsóbb is – tette hozzá.

A statisztikai hivatal adatai szerint Tolna megyében 27 ezer körül volt tavaly a tejhasznosítású tehénállomány létszáma. Ez az elmúlt öt évben lényegesen nem változott. A kutatás rámutatott, hogy azok a háztartások, ahol gyermekek is vannak, lényegesen több tejterméket vásárolnak, különösen akkor, ha 3-5 éves gyerek él a családban. Népszerűek az ízesített tejitalok, így például a kakaó, madártej, valamint az ivójoghurtok.

Sokat számítanak a generációs különbségek is, ugyanis míg a 29 évnél fiatalabbak a leglelkesebb fogyasztói a kanalas desszerteknek, az ivójoghurtnak és az ESL tejnek, addig a 60 évnél idősebbek főleg sajtot, túrót és tejfölt fogyasztanak. Ha azt nézzük, melyik az a termék, amelyet legalább hetente fogyasztanak a magyarok, első helyen a tej áll, amelyet a lakosság közel háromnegyede, a megkérdezettek 73 százaléka iszik minden héten legalább egyszer.