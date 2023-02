Interjú 2 órája

Tálcán érkezett a megoldás

A koronavírus a vendéglátásban is súlyos következményekkel járt. Tolna vármegyében is kénytelen volt a megszorításokkal együtt élni és jelentős veszteségeket elkönyvelni gyakorlatilag az összes étterem. A szekszárdi Amaryllis is szembesült azzal, hogy az egészségügyi korlátozások miatt elmaradnak a vendégek. Az ágazatban új megoldásokat kellett keresni, mondta a lapunknak adott interjúban Seregi Ferenc tulajdonos.

Szeri Árpád Szeri Árpád

– Mi mentette meg az Önök éttermét?

– A szerencsétlenségben az volt a nagy szerencsénk, hogy ekkor, azaz 2020-ban, amikor az egészségügyi előírások éltbe léptek, már komoly étel kiszállító bázissal is rendelkeztünk – válaszolta Seregi Ferenc, az Amaryllist üzemeltető Full Happy Kft. tulajdonosa. – Gyakorlatilag ezen a téren piacvezető pozíciót töltöttünk be. Ennek köszönhetően sikerült átvészelnünk a vendéglátást jelentősen visszavető pandémiás időszakot. Seregi Ferenc, a szekszárdi Amaryllis étterem tulajdonosa (Fotó: Mártonfai D.) – A vendéglátással összefüggő környezet a járvány után jól érzékelhetően megváltozott. Miként alkalmazkodtak az új feltételekhez?

– Az tény, hogy az egykori, szélesebb lehetőségek napjainkra szűkösebb formát öltöttek. Ez új utak keresésére késztetett bennünket. Az étel házhoz szállításának, mint napi tevékenységnek az erősödése is a gyorsétkezde irányába mutatott. Így tehát napjainkban a korábbi à la carte, azaz étlap szerinti étkeztetés és kiszolgálás helyét nálunk a tálcás megoldás vette át. Ehhez társul hétvégente, szombaton és vasárnap a korlátlan étel-ital fogyasztást biztosító prémium svédasztal. – Az alapanyag árak növekedése mennyiben befolyásolja a mindennapi, illetve távlati tevékenységet és tervezést?

– Természetesen jelentős mértékben, és a ráfizetés elkerülése érdekélben mi sem kerülhettük, illetve kerülhetjük el a bizonyos mértékű áremelést. Ezzel együtt ahol csak lehet, takarékoskodunk. Azt is hadd mondjam el, hogy a csapat, az alapanyag, a minőség ebben a helyzetben is ugyanaz, mint korábban. – A válaszai alapján tehát kijelenthetjük, hogy továbbra is komoly lehetőséget lát a vendéglátásban?

– Tizennégy éve foglalkozom a vármegyeszékhelyen vendéglátással, 2009-ban egy pizzériával kezdtem Szekszárdon, a belvárosban, majd ugyanitt 2011-ben nyitottam meg az Amaryllist, ami a pandémia után az Ama-konyha nevet vette fel. Az elmúlt, közel másfél évtizedben már különböző városi rendezvényeken álltunk helyt. Például megbízást kaptunk a megyei Prima Gála lebonyolítására, a sort mások mellett a borász bál, a jogász bál, a Rotary bál erősítette, nem is beszélve a különböző, visszatérő céges rendezvényekről. Minden átmeneti visszaesés ellenére is biztosra veszem, hogy van jövője ennek az ágazatnak. Floridában vezetett egy pizzériát Seregi Ferenc az Egyesült Államokban ismerkedett meg a vendéglátás amerikai formájával és stílusával. Ugyanis huszonegy évvel ezelőtt kiutazott a tengerentúlra, és ott elkezdett dolgozni a szakma egyik fellegvárában, az idegenforgalom egyik kedvenc célhelyszínén, Floridában. Alkalmazott volt egy olasz pizzéria-gyorsétteremben, majd később – nem akármilyen karrierként – ugyanott tulajdonosként folytatta. Az ágazatot tekintve egyvalami egészen biztosan megállapítható: az USA nagy vásárlóerővel rendelkezik, ezért az ottani emberek megengedhetik maguknak, hogy reggel, délben és este egyaránt vendéglátóhelyeken étkezzenek. Méghozzá igen kedvező ár-érték arányban. Az ígéretes pályafutás prózai ok miatt zárult le az Újvilágban. Seregi Ferencet 2008-ban egyrészt hazahívta a honvágy, illetve az a szándék, hogy a szerzett tudást, tapasztalatot itthon, egy családi vállalkozásban kamatoztassa. Pályafutása így Szekszárdon folytatódott. A családtagok közül Lilla, azaz párja, Norbert nevű öccse, valamint sógornője, Adrienn is munkatársai közé tartozik. Seregi Ferenc azt vallja, hogy ennek az összefogásnak és kitartásnak volt és van a legjelentősebb szerepe vállalkozása megalapozásában és elismerést kivívó működésében.

Ezek is érdekelhetik