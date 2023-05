Paradicsomból vittek a legtöbben, számtalan fajtát kínáltak, korai törpét, befőzni valót, koktélt, étkezésit, bokrost, paradicsomfát. Ez utóbbi egyre népszerűbb, palántáját 600 forintért, a többi fajtát 500-ért kínálták.

A dinnyepalánták is teret kaptak a választékban, sárga és görögdinnye fajták egyaránt 500 forintba kerültek. Paprikával már kevesebben foglalkoznak, ennek termesztése nehezebb, a paprikapalánták szakszerű öntözést igényelnek.

Az egynyári virágok is kelendőek voltak, többen is kínálták ezeket, és egyre több árus akciózott. A begónia darabját már 200 forintért is meg lehetett vásárolni, de számtalan nyári fajtát, például petúniát 280 forintért kínáltak még elfogadható áron.

Újdonság volt a friss tök, kilóját 800 forintért adták. A kisebb példányokból remek rántott tököt lehet készíteni és ezek súlya még a fél kilót sem érte el. Ugyancsak újdonság volt az újkrumpli, szintén 800 forintos áron.