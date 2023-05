A fagyok és az aszály idén nem okozott érdemi kárt a szamócaültetvényekben, ugyanakkor az eső és a gombafertőzés miatt a mintegy 400 hektáros szabadföldi terület 20-30 százaléka is kieshet.

Fotó: Mártonfai Dénes

A hazai szamócatermő terület 40-50 százalékát teszi ki a szabadföldi termesztés, amelynek hektáronkénti termelési költsége évente 5-10 millió forint, míg hajtatott (fóliás) termesztés esetén akár 15-40 millió forint is lehet, főleg a fűtési költségek miatt.

Idén az időjárás miatt a szabadföldi és a fólia alatt termelt eper is károsodott. Bogdán Máriának és családjának Szedresben van nagyobb ültetvénye. A fólia alatt érlelt eper az esőt és a hideget még jól bírta, viszont a hirtelen beköszöntött nyári melegben hősokkot kapott a gyümölcs. Dobálják le róla a fóliát, hogy csökkentsék a kárukat, sok a sérült szem is, mondta a termelő. Jelenleg 2400 forintért kínálják kilóját és Bogdán Mária szerint nem is lesz olcsóbb az eper.

Ők úgy számolnak még két hét lehet hátra a szezonból.

Nem fűtött fóliás eperrel már többen is foglalkoznak a vármegyénkben, többek között Szedresen Bogdán Mária és a családja. Fotó: Mártonfai Dénes

A legnagyobb szabadföldi szamócás ültetvény a vármegyében Fadd környékén van egy termelői szövetkezet tagjainak birtokában. Bényi András, a szövetkezet egyik tagja elmondta, húsz éve ugyanazt a fajta epret - a Honey-t - termesztik és eddig nem okozott csalódást. Régi fajtáról van szó, jól bírja a hideget is, így fagykáruk nincs. E hét közepén, csütörtökön kezdik el szedni a gyümölcsöt, mondta Bényi András. Közel száz milliméternyi esőt kaptak, az most látszik, hogy sok beteg szemet le kell dobni a bokrokról. Három-négy szedőnap után látják majd pontosabban, hogy mekkora a káruk, illetve mennyi eperre számíthatnak az idén. Pár hete még úgy gondolták, jó szezonra számíthatnak, most úgy látják, még a közepesnél is gyengébb lesz a termés.

Ha marad a jelenlegi harminc fokos hőség, akkor rövid lesz a szezon. A faddiak 1800 forintos áron kezdik az értékesítést. Azt tanácsolják, aki lekvárt szeretne készíteni az még várjon a vásárlással úgy tíz napot.

A termőterület fele fóliás, illetve szabadföldi

Hazánkban a termelés jelentős része a Szentendrei-szigeten, Nagykőrös-Lajosmizse-Nyársapát, valamint Szatymaz-Zsombó térségében, illetve Baranyában és Somogyban folyik. A termőterület mintegy 840 hektár, ezen az időjárási viszonyok függvényében átlagosan 8-10 ezer tonna gyümölcs terem.

Az országban lévő termőfelület hozzávetőlegesen fele fóliatakarásos, sátras hajtatás.

A megtermelt szamóca 90 százalékát belföldön fogyasztják el, 10 százalékot pedig az osztrák, a lengyel és a szlovák piac vesz fel. Ezzel szemben jelentős az ország importja, a magyar termés körülbelül felét teszi ki. Magyarország legnagyobb partnere Spanyolország, emellett olasz és görög szamóca is nagy mennyiségekben van jelen a kereskedelemben, de általában csak május közepéig.