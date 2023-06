Az eső tehát nem mosta el a piacot, sajnos a magas árakat sem. Kínálat továbbra is volt bőven minden idény zöldségből, gyümölcsből. Az új krumpli felváltotta a régit, ez utóbbiból már nem is lehetett látni az árusoknál. Az új krumpli kilóját 580-650 forintért, a kelkáposztát 650-ért, a lecsónak való paprikát akciósan 990 és 1200 forint között árulták, a kápia paprika kilójáért 1500, a sárgahüvelyű zöldbabért továbbra is 2000 forintot kértek.

Gyümölcsből is bőséges volt a kínálat, a meggy ára tartja magát, továbbra is 1200 és 1600 forint között van, a sárgabarack és őszibarack egy áron van, akciósan 1200 forint, nem akciósan 1800, málnáért 4000 forintot, a görögdinnyéért 400 forintot kértek. Több helyen is árultak csemegekukoricát, csövenként 400 forintért.