Őszi árpából 122 ezer tonna termett, a hektáronkénti átlag 5,5 tonna lett. Repcéből az idén 8760 hektáron vetettek a vármegyében a gazdák, hektáronkénti átlag 3,1 tonna. Az őszi búza aratása is a vége felé tart, idén 54 300 hektáron az átlagtermés 5,6 tonna.

A felsorolt terményeken kívül a gazdák triticalét, tavaszi árpát, kevés zabot és magborsót is termesztenek. Az aratást követően a tarlóhántást is megkezdték a termelők, az összes területnek – közel 90 ezer hektár – a felével végeztek eddig. A szalma betakarítása is folyamatban van.

Az idén még nagy munkát jelent az őszi aratású napraforgó és a kukorica. Mind a két növény az átlagosnál jobb hozamot ígér, az időjárás nekik kedvezett, ez kárpótolhatja a gazdákat az eddigi kiadásaik miatt.