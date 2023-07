Tolnában a szántóföld nagy érték és sokan – akik nem jutnak elég területhez – bérleti szerződést kötnek a gazdálkodásuk miatt. Őket is érintik a haszonbérlettel kapcsolatos változások. Az Agrokép.hu összeállított egy cikket, melyben a kérdésekre a Magosz főtitkára válaszolt. Ebből emeltük ki azokat a részeket, melyek a Tolna vármegyei gazdálkodókat is érinthetik.

Július 1-jén lépett hatályba a Földforgalmi törvény módosítása, amely több érdemi változást is hozott a földszerzések szabályaiban, emellett több földügyi kormányrendelet is módosult az elmúlt időszakban. Ezek az új rendelkezések érintik a haszonbérlet szabályait is, elhárítva több bürokratikus akadályt, és választ adva számos gyakorlati problémára is.

Sajnos többször is előállt az az élethelyzet, hogy a bérleti szerződés lejártakor hiába egyeztek meg a felek mindenben a további használat érdekében, de a bérbeadó még a szerződés megkötése előtt elhalálozott. Mindaddig, amíg a hagyatéki eljárás le nem zárult és be nem jegyezték az örökösöket (ez sokszor hosszú hónapokat vagy éveket is jelentett), gyakorlatilag egy bizonytalan jogi helyzetben kellett gazdálkodnia az eddigi haszonbérlőnek.

Az ilyen helyzetek kezelését segíti egy új rendelkezés: ha az eddigi bérlő tértivevényes levélben megküldi az ajánlatát a tulajdoni lapon bejegyzett bérbeadó lakcímére és amennyiben a megadott határidőn belül nem érkezik vissza válasz tőle, úgy az ajánlatot elfogadottnak kell tekinteni. Mivel ez egy törvényi vélelem, így nem kell igazolni, hogy a bérbeadó él-e még vagy esetleg már elhunyt volna.

Könnyebb lesz felmondani a szerződést, ha nem fizet a haszonbérlő

A korábbi szabályok alapján, ha a haszonbérlő nem fizette meg a bérleti díjat és nem is reagált a felszólításra, a haszonbérbeadónak kellett bíróságra vinnie az ügyet, komoly költségeket előlegezve a másik fél mulasztása ellenére. Ez a logika fordult most meg, hiszen csak akkor kell bírósághoz fordulnia, ha a haszonbérlő kifejezetten, írásban tiltakozik a felmondás ellen. Ha ezt a bérlő nem teszi meg 30 napon belül, úgy a bérlet megszűnéséhez elegendő lesz az írásbeli felmondás is. Ezt a könnyítést a 2023. január 1-je után kötött haszonbérleti szerződéseknél lehet alkalmazni.

Automatikusan átjegyzik a haszonbérletet az osztatlan közös kimérése után

Jó tudni, hogy a haszonbérlet az osztatlan közös tulajdon kimérése után sem szűnik meg, az eredeti szerződés tehát változatlan feltételekkel fennmarad. A helyzet érdekessége, hogy ilyenkor új helyrajzi számok jönnek létre, de a haszonbérlet még az eredeti helyrajzi számra vonatkozik. A mostani jogszabályi változás alapján viszont a földhivatal már köteles lesz átvezetni az új helyrajzi számokra a földhasználatot.