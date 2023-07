Néhány kései fajta kivételével befejeződött a sárgabarack szezonja. A szorgalmas háziasszonyok időben megvették az alapanyagot, és már a polcokon virítanak szép sorban a lekváros üvegek. Kajsziból – vagy más néven, sárgabarackból – idén helyenként gyenge volt a termés.

A vármegye gazdálkodói szerint nem volt egységes a termés mennyisége, minősége sem. Báta, Bátaszék, Pörböly környékén gyengére sikerült a szezon, de például Györe körzetében – a korai fajták kivételével – szép lett a termés.

Tolna vármegyében egyébként több, mint hatszáz hektáron termelnek sárgabarackot a gazdálkodók, a legtöbb ültetvény Kisvejke, Bonyhád, Szekszárd, Györe és Bátaszék határában van. Utoljára 2019-ben volt bőséges hozam, az elmúlt pár év pedig – a kései fagyok miatt – egyszerűen tragikus volt mind a termelők, mind a fogyasztók számára.

Kerekes Lászlónak és családjának Bonyhád-Majos határában van nagyobb sárgabarack ültetvénye. A tavaszi fagyok nagyon nagy kárt okoztak itt, a termésnek mindössze tíz százaléka maradt meg. A vásárlási kedv – a viszonylag magas árak ellenére – itt is nagy volt. Sorban álltak a barackért a vásárlók.

Szászi Lucának és férjének Bátaszék határában van közel kéthektárnyi barackosa. Ők tavasszal úgy gondolták, hogy szerencsések, mert a jó fekvésű termőhelynek köszönhetően nem vitte el a termést az áprilisi hideg. A helyzet azonban nem ennyire rózsás, ugyanis a dió nagyságúra megnőtt barack elkezdett potyogni. Hasonló gondról számoltak be a környék más termelői is.

Az idén viszonylag jó ára volt a baracknak a piacokon, mondták az általunk megkérdezett termelők. Kilónként ezer forint alatt nem lehetett a kajszihoz hozzájutni, és még a cefrének valót is el lehetett adni 650 forintos áron.

A termelők közül többen is szóvá tették, ugyan előírás, hogy minden gyümölcsös ládán fel kell tüntetni az áru származási helyét, hol termett, a szedés idejét, a fajtát, a termelő nevét, azonosítóját, ugyanakkor a tapasztalat az, hogy ezek meglétét senki nem ellenőrizte. Így nagyon sokan vissza is éltek ezzel. Ez azért is szomorú, mert még a kereskedők többsége sem tudta azt, honnan való az az áru, amit éppen eladásra kínál.

A tavaszi fagyot túlélte a barack

Az idei tavasz is bővelkedett izgalmakban, már ami a baracktermelőket illeti. Április 12-e körül némileg váratlanul mínusz 4 és mínusz 7 fok közé hűlt éjszaka a levegő. Aki csak tehette, felkészült arra, hogy minden eszközt bevessen a növények védelme érdekében: készenlétben álltak az öntözőrend­szerek, kihelyezték a fagyvédelmi gyertyákat, a gázüzemű telepített és mobil gépek is várták az indítást.

Az idei tavasz tanulságául talán az szolgálhat, hogy az öntözésbe és a fagyvédelmi eszközökbe történő beruházások egyre inkább elkerülhetetlenek: termelői tapasztalatok szerint a szélgépek kiválóan működtek, még gyenge inverzió esetén is emeltek pár fokot a hőmérsékleten.