Elmondásuk szerint a kereskedelmi láncok legfőbb érve az, hogy vannak olyan nyersanyagok, amelyeknél elkezdődött az árcsökkenés, ezért az azokból készült élelmiszerek előállításának költsége is mérséklődött. A bor és az áremelkedések, valamint az utóbbi hónapok árcsökkentéseinek alkalmával legtöbbet emlegetett tej és tejtermékek között viszont lényeges különbség van: a borászok nem emeltek olyan mértékben árat, mint a tejfeldolgozók, sőt, még annyival sem, mint amennyivel a bekerülési költségeik növekedtek. Így most nincs is miből engedni – érvelt több Tolna vármegyei borász is.

Többen is arról számoltak be, hogy bár egy-egy termékének árát csak a borpiaci átlagnak megfelelően emelte, az üzletekben viszont ugyanazt a bort már annak többszöröséért, egyes esetekben akár 50 százalékkal is magasabb áron kínálták.

A borárak emelkedése lényegesen elmaradt az egyéb termékekétől. Inkább ez aktuális most, nem az árcsökkentés. A szakma szerint, ha a kereskedelmi láncok rájuk erőltetik az árcsökkentést, vagy akár csak azt, hogy ne emeljenek még kis mértékben sem árat, akkor éppen az a haszon vész el, amiből megélnek a borászok. A jövedelemkiesést ezért nekik a termékláncban tovább kell hárítaniuk, amit ők már csak a szőlőtermelők felé tehetnek meg.

A megkérdezett borászok szerint szinte borítékolható, hogy a következő egy-két évben több száz hektárral csökken a hazai szőlőterület – ami a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa statisztikája szerint 56 265 hektár volt 2022-ben.

– Hozzánk nem érkezett a kereskedőktől árcsökkentési igény, de most épp ellentétes irányban kellene mozogniuk az áraknak, és a borászoknak kellene árat emelni. Az elmúlt évben ugyanis csak az anyagjellegű költségeik 35-40 százalékkal növekedtek, miközben átadási áraikat legfeljebb 10 százalékkal tudták emelni – mondta Frittmann János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnöke. Az új vezető válságosnak minősítette a borászat helyzetét, az egyes borászatoknál a jelenlegi körülmények között el fog tűnni a nyereség, vagy növekszik a veszteség.