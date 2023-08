Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) alelnöke szerint nem meglepő Siófok népszerűsége, olvasható a sonline.hu-n. A városban nagyon sok szálloda és különböző kategóriájú szálláshely található. A sok csillaggal minősített hotelek mellett a magánszállásokat is többen keresik. – Jól megközelíthető település Siófok, és ár-érték arányban is kiváló hely – mondta Fekete Tamás. – Sok programmal csábítják a turistákat, és szórakozási lehetőségből is bőven van választék – tette hozzá.

A belföldi turisták körében a második legkedveltebb úti cél Hajdúszoboszló, a harmadik Budapest. A legjobb tízben szerepel még Eger, Gyula, Balatonfüred, Szeged, Hévíz, Pécs és Zalakaros. A Szallas.hu külön megvizsgálta a hazai turisztikai régiókat is. A Balaton kategóriában szintén Siófok tarolt. A déli parti várost Balatonfüred és Hévíz követte. A negyedik legnépszerűbb település Balatonlelle, az ötödik Keszthely.

Fekete Tamás kiemelte, a nehéz gazdasági helyzetben a családok körültekintően költekeznek idén, de láthatóan így is nagyon sok vendég érkezett a tóhoz.