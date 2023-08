Az országban közel nyolcezer hektáron termelnek diót a statisztikai hivatal által gyűjtött információ szerint. Tolna vármegyében pedig kétszáznegyven hektáron. Az elmúlt két évben alaposan megkeserítette a termelők életét a dióburok-fúrólégy. Tavaly augusztusban már látszott, hogy elbarnul a gyümölcsöt körülvevő burok, melyben sajnos nem volt termés. Akkor a Nébih szükséghelyzeti engedélyt adott ki országosan néhány permetszerre, amit így a nyár végén lehetett felhasználni.

Az idén úgy tűnik sokat javult a helyzet. Az egyik jelentős vármegyei ültetvénnyel az alsónyéki Sánta István és családja rendelkezik, huszonegy hektáruk van, és ehhez több mint tizenöt hektárnyi dióst bérelnek.

– A tavaszi fagykár ugyan nyomot hagyott az ültetvényen, de nem ez a legnagyobb gondunk, hanem a piaci helyzet alakulása. A német kereskedő, akivel hosszú évek óta nagyon jó volt a kapcsoltunk, szintén arra panaszkodik, hogy náluk is ömlik be az ukrán és a kínai dió, ami alaposan letöri az árakat. Ugyanez a helyzet a budapesti nagybani piacon is. A kínaiak az elmúlt években nagy kapacitással ültettek diófákat, ezek termése mára beérett. Az ő termelési költségeik olcsóbbak, és nem szigorúak az előírásaik sem, így a verseny egyenlőtlen.

Az ukrán és kínai dió kilóját áfásan 2600-2800 forintért kínálják. Ez az ár még a termelési költségeinket sem fedezi. Sajnos még nem alakult ki itthon egy olyan tudatos vásárlói kör, mely ragaszkodna a jobb minőségű hazai termékekhez. Mi biogazdálkodást folytatunk, az agrártámogatás kicsit segít a helyzetünkön. Tudom, hogy hasonló problémáik vannak a gabonásoknak, méhészeknek, sőt a szőlőtermelőknek is, de ez sajnos egyikünket sem vigasztalja – tette hozzá Sáta István.

Az alsónyéki termelő diója kiváló minőségű, sokan vásárolnak tőle közvetlenül is. A dió kedvelt sütemény-alapanyagnak számít, különösen az őszi, téli időszakban. Jelenleg kilójáért a szekszárdi piacokon négyezer forint körüli árat kérnek a kistermelők. Az őszi szezon – amikor már potyog a fáról – szeptember közepén kezdődik.