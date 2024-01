Hosszú, sikeres évek teltek el az indulás óta, és bár az alapító sajnálatos módon nem érte meg ezt a kerek dátumot, hiszen több mint egy éve nincs már közöttünk, bizonyára büszkén és boldogan nézett volna körül a születésnapi összejövetelen, a céget azóta is sikeresen irányító családtagok által összehívott vidám vendégseregen az elmúlt szombaton.

– Nehéz röviden összefoglalni ezt a harminc évet, több mint ezer partner, több ezer eladott gumiabroncs és sok ezer munkaóra áll mögöttünk, partnereink közül mára ugyanakkor nagyon sokukra szinte barátként gondolunk – kezdte a jó hangulatú ünnepségen elhangzott köszöntőbeszédében az alapító felesége, Kirschner Jánosné ügyvezető.

A cégalapító családfőről, Kirschner Jánosról is megemlékeztek Fotó: Kiss Albert

– Harminc évvel ezelőtt, amikor János elindította ezt a vállalkozást, volt egy álma. Hogy olyan gumiszerviz legyünk, amely nemcsak kiváló szolgáltatásokat nyújt, hanem ahol a bizalom és hűség is központi helyen áll. Az elmúlt harminc évben nagyon sok nehézségen mentünk keresztül, együtt dolgoztunk, tanultunk, és ma itt állunk büszkén arra, amit elértünk – hangsúlyozta Kirsch­ner Jánosné, aki szerint férjét 2016-ban komoly megtiszteltetés érte, amikor a várostól megkapta a Szekszárd Javáért kitüntetést, amelyre mindvégig igen büszke volt.

A Kir-Schnell Bt. igazán kicsiny vállalkozásként kezdte

A komolyabb fejlődés 1998-ban indult el, amikor mostani telephelyükre költöztek. Ekkor történt meg a műhely teljes gépesítése, amely azóta az üzemterület növekedésével együtt folyamatosan bővül, miként az itt dolgozók létszáma is. A tulajdonos házaspár két fia, Róbert és Attila már egészen fiatal korukban csatlakoztak a családi vállalkozáshoz. Mára a családtagokkal együtt tízen dolgoznak itt, és szinte mindennel foglalkoznak, ami az autógumival kapcsolatos. – Komplex szolgáltatást kínálunk: a kereskedés mellett gumiszereléssel, centrírozással, futóműbeállítással, gumi- és felnijavítással, bértárolással, nitrogéngáztöltéssel is kereshetnek az ügyfelek – mondta Kirschner Attila.

A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség

A családi vállalkozás vezetői szerint a legnagyobb sikert a gyarapodó ügyfeleik száma és a régi ügyfelek sok esetben immár harminc éve tartó bizalma jelenti.

Az elmúlt harminc évre visszatekintve úgy látják, minden nehézséget átéltek, amelyet ez a szakma tartogat a benne dolgozóknak, mégis örömmel gondolnak vissza a küzdelmekre, tapasztalatokra és élményekre. Mindezek meghatározzák szakmai életfilozófiájukat. Tevékenységük mottója: A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség, a nyereség nem cél, hanem a szolgáltatás eredménye.

Nagyon jó hangulatban telt a cég harmincadik születésnapja Fotó: Kiss Albert

Eljött az idő, hogy a külcsínre is figyeljenek

Számos tervük van a jövőre nézve. A családfő korábban elsősorban arra törekedett, hogy a műhely felszereltségét tökéletesítse. A család úgy érzi, most eljött az idő, hogy a külcsínre is figyeljenek kicsit. Idén a telephely épületének külső felújítása az elsődleges cél, valamint a raktárbővítés. – A gépparkot illetően úgy érezzük, minden megvan, bár igyekszünk ezután is mindenből a legjobbat megvenni, amellyel a legszínvonalasabb szolgáltatást lehet nyújtani – hangsúlyozzák. Erre a jövőben is figyelni szeretnének, talán ezért is kedvelik őket az évek óta visszajáró ügyfeleik.