A jövő héten várható hideg, száraz idő menti meg a vízben álló vetést a nagyobb kártól – írta a HungaroMet Nonprofit Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Mint fogalmaztak: a tavalyi év utolsó napján és az új év első napjaiban sokfelé esett, az elmúlt egy hét csapadékösszege a Dunántúl nyugati felén és az északkeleti országrészben 5-15 milliméter között, míg máshol 1-5 milliméter között alakult. Az elmúlt harminc nap csapadékmennyisége országszerte meghaladja a sokéves átlagot, a Dunántúlon sokfelé több mint kétszerese esett az ilyenkor szokásos mennyiségnek.

A talajok felső egy méteres rétege továbbra is telített, vagy telítettség-közeli állapotban van, a még mélyebb rétegekbe is jut a vízből, ami a következő évre kedvező kilátást jelent. A belvízzel elöntött területek nagysága azonban tovább nőtt, főleg az Alföldön és a Kisalföldön vannak több mint egy hónapja belvízfoltok. A hőmérséklet az elmúlt tíz napban jelentősen, 5-8 Celsius-fokkal magasabban alakult a sokéves átlagnál. Gyenge fagyok éjszakánként többször is előfordultak, de a napi középhőmérséklet jellemzően plusz 4 fok fölött alakult, és az elmúlt tíz nap átlaghőmérséklete is 4-7 fok között volt, számottevő talajfagy továbbra sem alakult ki.

Vasárnaptól jönnek a fagyok

A folytatásban szombaton még esőre van kilátás, majd vasárnap csökkenő csapadékhajlam mellett északnyugat felől egyre többfelé vált át a halmazállapot átmenetileg fagyott esőbe, ónos esőbe, majd havazásba, de számottevő hótakaró legfeljebb a Dunántúl nyugati és déli tájain alakulhat ki. A jövő hét nagy részében jellemzően napos, száraz idő várható. Vasárnap reggeltől erős, viharos északi, északkeleti szél kíséretében jelentős lehűlés kezdődik, hétfőtől éjszakánként egyre többfelé mínusz 10 fok közelébe, a hét közepétől az alá hűl a levegő, és napközben sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.