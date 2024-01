Megnéztük a cukor­árakat a nagyobb online élelmiszerláncok felületén. A legolcsóbb kristálycukrot a német Albrecht testvérek által alapított áruházlánc oldalán találtuk. Háromszáz forintot kérnek egy kilogramm kristálycukorért. A porcukor fél kilóját háromszázhuszonöt forintért árulják.

Legolcsóbbtól a legdrágábbig

Francia üzletben négyszázötven forint kilója, Tolna vármegyében is közkedvelt a hollandiai székhelyű nemzetközi élelmiszer-üzletlánc, ahol egy kilogramm kristálycukorért háromszázhetven forintot kérnek. Itt fél kilogramm porcukor kétszáznyolcvan és háromszázharminc forint. A francia székhelyű nemzetközi élelmiszerlánc internetes oldalán egy kilogramm kristálycukrot négyszázötven forintért árusítanak, fél kiló porcukrot háromszázötven forintért adnak. Az angliai székhelyű élelmiszerláncnál háromszázhetven és négyszázharmincöt forintért adják a kilós cukrot. A porcukor fél kilójáért kettőszáznyolcvan és háromszáznyolcvan forintot kérnek.

Magyar üzletláncnál ötszázharminc forint a kilós cukor. Legdrágább cukor kategóriában egy magyar élelmiszerlánc honlapján bukkantunk a termékre. Ötszázharminc forintért adnak egy kilogramm kristálycukrot. Fél kilogramm porcukor ötszáz forint.

Többféle porcukor, kockacukor kapható

Többféle barna cukrot, porcukrot, kockacukrot, vanillincukrot is találtunk az áruházláncok online kínálatában. Van ízesített cukor is citromaromával, van bourbon vaníliás cukor. Az eritrit tartalmú édesítőszerek kínálata is széles.

A cukrok a szervezet számára energiát adnak, az agy tápanyagául szolgálnak, idegélettani funkciókat befolyásolnak, örömforrást jelentenek. Természetesen a cukor túlzott fogyasztását érdemes elkerülni, azonban tanácsos az étkezési rendszerünkben tartani.