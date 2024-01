Az első forduló tapasztalatai alapján március-április környékén érkezhetnek meg az új, ingyenes LED fényforrások Szekszárdra, amiket azok, akik regisztráltak, ingyenesen vehetnek majd át. A január 15-én lezárult igénylési időszak végére 376 háztartásból jelezték a helyiek, hogy igényt tartanak a környezetkímélő, energiatakarékos eszközökre.

Várhatóan tavasszal érkeznek meg a most megrendelt fényforrások

A szekszárdi önkormányzat a CYEB Energiakereskedő Kft-vel közösen szervezte meg és bonyolította le az lakossági LED-csere programot. A regisztrációk feldolgozását, és a visszaigazolást, valamint az eszközök beszerzését a cég vállalta, mint ahogy azt is, hogy a rendelt csomagokat és tételeket összeállításukat követően eljuttatják Szekszárdra.

Az első körben, vagyis a tavaly augusztus 31-ig beérkezett igények alapján a lakosság végül október végén, november elején vehette át a leszállított LED-eket. Azzal kapcsolatban egyelőre a városházán sem rendelkeznek biztos információval, hogy a második fordulóban kért izzók mikor érkezhetnek meg a tolnai vármegyeszékhelyre, de a korábbi tapasztalatok alapján erre várhatóan tavasszal, esetleg március-április környékén kerülhet sor. Tavaly az eszközöket az igénylők Béla király téri, egykori Bartina élelmiszer üzlet kialakított önkormányzati tulajdonú ingatlanban vehették át. Ez – vélhetően – ezúttal sem lesz másként.

Rengetegen kértek az ingyenes LED izzókból

Tavaly nyáron hirdették meg először Szekszárdon a lakossági LED-csere programot. Akkor augusztus végéig több, mint 700 háztartásból érkeztek be igények. A programba a ledcsere.hu oldalon lehetett regisztrálni. A honlapon néhány adat megadása, illetve a szükséges dokumentumok feltöltése után a rendszer még bekérte az ingatlanban használt izzók számát és azok átlagos használati idejét. Ezek után az algoritmus magától számolta ki, hogy az igénylő hány LED-es fényforrásra volt jogosult. A kezdeményezést decemberben újra meghirdette az önkormányzat. Ezúttal néhány napja, január 15-én járt le a jelentkezési határidő, a beérkezett regisztrációk száma pedig azt mutatja, igenis komoly igény mutatkozik a lakosság részéről az új típusú, energiatakarékos fényforrások iránt. A második körben ugyanis újabb 376 igénylés érkezett. Ez azt jelenti, hogy mindössze néhány hónap alatt, több mint 1000 szekszárdi háztartás kért az ingyenesen elérhető izzókból.

Tízezreket is spórolhat egy-egy család

Egy-egy háztartásban akár húsz fényforrás is üzemelhet, amelyek a teljes villamos kiadások akár egyharmadáért is felelősek lehetnek. Így nem nehéz kiszámolni, hogy a LED fényforrások alacsony fogyasztásának, és az ilyen izzók akár tízéves élettartamának köszönhetően egy-egy család jelentős összeget, akár több tízezer forintot is megspórolhat, ha ilyen eszközökre vált a hagyományos izzók helyett. Ráadásul, a sok-sok éven tartó működésnek köszönhetően a felhasználó sokkal kevesebb hulladékot termel, mint az, aki hagyományos égővel világít.