Ismét állami földterületekre lehet licitálni, az agrártárca az intézkedéssel a kis- és közepes gazdaságok, a helyi termelők földhöz juttatását támogatja. Az élelmiszer-ellátás stratégiai kérdés, aminek egyik alapja a termőföld. A magyar agrárium előtt álló kihívások ellenére a gazdák elkötelezett munkájának és szorgalmának köszönhetően mindig biztonságos élelmiszer kerül a magyar családok asztalára.

Földárverés kisebb földekre

Ezúttal tíz hektár alatti parcellákat értékesítenek, a művelési ágat tekintve többnyire szántók, erdő- vagy legelőterületek. Ezek között találunk olyanokat, melyek teljesen állami tulajdonban vannak, és olyant is, mely osztatlan közös tulajdonban van és az állam tulajdoni illetősége kerül eladásra.

A Földforgalmi törvény előírásait az állami földek értékesítésénél is alkalmazni kell, tehát földet ezúttal is csak földművesek vásárolhatnak (kivéve az egy hektár alatti parcellákat, azokat nem földműves is megszerezheti). Amit fontos tudni: a vevőnek vállalnia kell, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja, sőt ennek az átengedési tilalomnak nincs időbeli kifutása sem, vagyis ez a korlátozás a tulajdonjog teljes tartama alatt fennáll. Bizonyos esetekben viszont van lehetőség a használat átengedésére, írta az agrokep.hu.

A forgalmi értéket nem jelölték

Az első értékesítési ütemekkel ellentétben forgalmi érték ezúttal nem került feltüntetésre a hirdetményben, az értékbecslési szakvéleményt majd csak az ajánlatok benyújtását követően készítik el. Az értékbecslés díját az viseli, akivel az adásvételi szerződést megkötik, azaz a legmagasabb ajánlatot tevő személy.

A földárverés benyújtási határideje

Benyújtási határidő: március 12. éjfél. Az ajánlatokat elektronikusan lehet megtenni, a Nemzeti Földügyi Központ rendszerén keresztül. Az ajánlattételhez Ügyfélkapu szükséges. Azzal kötik meg a szerződést, aki a legmagasabb árajánlatot teszi. Azonos ajánlati árak esetén az elővásárlási sorrendben előrébb álló személlyel kötik meg a szerződést.

A földárverés járulékos költségei

A költségeket az a személy viseli, aki a legmagasabb összegű ajánlatot tette és aki ezzel a szerződés megkötésére jogosulttá válik. Az értékbecslés helyszíni szemlével vagy statisztikai alapú értékmeghatározással történik, melynek díja helyszíni szemlés értékbecslésnél 45 ezer forint, plusz áfa összegnél kezdődik, statisztikai alapú értékmeghatározásnál egységesen 25 ezer forint, plusz az áfa.

Ez utóbbira akkor van lehetőség, ha kizárólag szántó, rét vagy legelő alrészletet tartalmaz az adott ingatlan. Az ügyvédi munkadíjat is a szerződéses vevő köteles viselni.

Megszűnik-e a fennálló haszonbérlet?

Nem, a haszonbérletet a tulajdonosváltozás nem szünteti meg, de a haszonbérleti díj már az új tulajdonost illeti meg (a tulajdonjog bejegyzésének napjától). Más a helyzet viszont a megbízási szerződés esetén: amennyiben a terület megbízási szerződéssel van hasznosítva, úgy a megbízási szerződés az árverési vevő tulajdonjogának bejegyzésével megszűnik.

Tolnában tíz településen lesz földárverés

Tolna vármegyében a következő települések körzetében lehet termőföldre licitálni: Gyönk (erdő, legelő), Harc (rét), Kaposszekcső (szántó), Kölesd (nádas), Magyarkeszi (szántó), Medina (fásított terület, legelő, szántó, erdő, rét), Németkér (legelő), Paks (erdő, legelő), Pusztahencse (szántó, erdő), Tolnanémedi (erdő)