Kilenc évvel ezelőtt kezdte meg működését a geotermikus fűtőrendszer első eleme Tamásiban. Ekkoriban még nem az energiaválság indokolta ezt a lépést, hanem az, hogy kéznél volt a város több mint ötven éve működő gyógyfürdőjét tápláló terrmálvíz, amelynek fűtési irányú kihasználhatóságát is megpróbálták kiaknázni – emlékeztetett Széles András alpolgármester a geotermikus rendszer kialakításának kezdetére. A hasznosítást illetően lehetőségeik, mint mondta, némileg korlátozottak voltak, hiszen a város méretéből adódóan nincsen klasszikus távhőrendszerük, így egyelőre közintézményeik fűtésére tudják használni a megújuló energiát.

A fejlesztések tervezésekor annak idején egy 1967-es kutatási jegyzőkönyvből indultak ki, amely akkor készült, amikor olaj- és földgázkutató fúrásokat végeztek Tamásiban, és mintegy két kilométerre lefúrva az olaj és gáz helyett termálvízre bukkantak. A felmérés azt mutatta, a két kilométer alatti rétegben található víz már elegendő hőfokú lehet ahhoz, hogy izlandi példához hasonlóan ne csak fűtési, hanem elektromos energia termelésre is használni tudják azt. Korábban, 2007-2008 körül, forrás hiányában csak a felső pannon rétegig jutottak el a fúrással, ahol az az 52 fokos víz található, amellyel a fürdőt is üzemeltetik.

Mire jó a biomassza erőmű?

Az ekkor elnyert pályázati forrásokból épült ki a geotermikus fűtőmű első szakasza, amellyel 17 hőközpont ellátása lehetséges. Ez azt jelenti, hogy összesen ennyi közintézmény – iskolák, óvodák, a kormányhivatal, rendőrség – fűtését sikerült rákapcsolni a geotermikus hálózatra. Miután ez a víz még csupán 52 fokos volt, ezért komolyabb hidegek esetén gázfűtéssel „rá kellett segíteni". Ennek ellenére az eredeti gázfogyasztás 60-65 százalékát sikerült megtakarítani és kiváltani megújuló energiával már ekkor is – mondta Széles András. Hozzátette, hogy nem álltak le ezen a ponton, a következő lépés egy szintén megújuló energiát, fadarálékot hasznosító biomassza erőmű „hadrendbe " állítása volt, amely szükség esetén fűti a termálvizet. Ezzel sikerült teljesen kiküszöbölniük a gázhasználatot.

Az alpolgármester szerint a termálvíz kinyerésével azonban előfordulnak problémák a tamási geotermikus rendszerben, amelyre éppen idén karácsonykor is volt példa. Ehhez a biomassza erőmű fejlesztése jelenthet segítséget, amely ennek köszönhetően adott esetben képes lehet egyedül mind a 17 alközpont ellátására. Ennek a műszaki átalakításáról is döntött legutóbbi ülésén a helyi grémium – számolt be.

Virágzó időszak jöhet Tamási életében

Nem tettek le közben azonban arról sem, hogy később mélyebbre jussanak, kinyerhessék a száz fok körüli vizet. Az alpolgármester szerint a távlati terv ennek kiépítése. Ami jó hír, hogy rendelkeznek azzal a bányászati-kutatási engedéllyel, amellyel tovább haladhatnak ezen az úton. De hogy ez az engedély érvényben maradjon és maga a kút engedélyt kapjon, szükséges bizonyos feladatok elvégzése, amelyről a legutóbbi testületi ülésen döntött a testület. – Ez egy nagyon komoly munka, 340 millió forintos bankgaranciát kellett hozzá letenni a városnak – jegyezte meg Széles András. Ha ennek sikerülne kiépülnie, nagyon virágzó időszak kezdődne meg a város számára energetikai, gazdasági, fenntarthatósági szempontból egyaránt – hangsúlyozta.

Ha ugyanis 20-25 fokot veszítene a termálvíz, mire feljutna a felszínre és áramot termelne, akkor még mindig 75-80 fokos lenne, amely a jelenleginél még mindig 20 fokkal melegebb lenne. Ebben további óriási lehetőségek rejlenek – jelezte. – Ha energiaközösségek léteznek, hőközösségek is létezhetnek. Olyan fejlesztéseket képzelünk el, amelyben egyre több szereplő bevonásával egy nagyobb volumen képezhető. Ez előnyös mind a lakosság, mind a gazdaság, mind pedig a város egészére nézve – fogalmazott.