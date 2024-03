„A mai napon folytattuk az egyeztetést az M9-esről” – ezt a bejegyzést tette közzé Bányai Gábor a Facebookon nemrégiben. A kormánypárti politikus – aki a Dél-alföldi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos – arról írt, tárgyalást folytatott le az M9-es út teherforgalmi határátkelőhelyig tartó déli lekötésének tervezőivel, az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársaival, valamint Véh Lászlóval, Tompa polgármesterével.

Hónapokon belül elkezdődhet az M9-es út újabb szakaszának építése. (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)

Az is kiderült, hogy ezen az egyeztetésen téma volt az útszakasz nyomvonala, az új határátkelő és az államhatár metszéspontja is. – olvasható a vg.hu-n.

Tolna vármegye is győztese az M9-es út folytatásának

A Tolna vármegyében élőknek kifejezetten jó hír, hogy a Közbeszerzési Értesítőben olvasható felhívás szerint az M9-es újabb, közel 60 kilométeres szakaszra vonatkozik a kiírás, ami az 51-es és az 53-as utak összekötésével jönne létre, Tompánál kialakított csatlakozással. A mostani felhívás a tervezésre vonatkozik.

Ez azt jelenti, hogy a Szekszárd mellett haladó, a Szent László hidat is magába foglaló, már meglevő szakasztól "karnyújtásnyira" alakítják ki az újabb utat. Korábban már volt szó arról, hogy Szombathelyet, Körmendet, Zalaegerszeget érintve jut majd el Kaposvárig, ahonnan Dombóvár és Szekszárd irányába folytatódhat, majd a meglévő Szent László hidat felhasználva jut át a Dunán az Alföldre.

A most megjelent közbeszerzési felhívás ezt a koncepciót látszik erősíteni az útfejlesztés kapcsán.

Hónapok óta tart az egyeztetés

Amint a vg.hu megjegyzi: „Az M9-es megépítésének előkészületei javában zajlanak, ezt már onnan is lehet tudni, hogy az említett Véh László február végén is beszámolt egy ilyen alkalomról. Közösségi médiás posztjában ráadásul több részletet is elárult az új autópályáról. Azt írta, hogy aznap Bányai Gáborral, az Építési és Közlekedési Minisztérium munkatársaival, valamint tervezőkkel vették végig az M9-es autóút tompai leágazásának lehetséges nyomvonalát, valamint az új teherforgalmi terminál tervezett helyét.

Közölte, hogy „jelenleg a tanulmányterv elkészítése van folyamatban, amelyet idén augusztusra kell elkészítenie a tervezőcsapatnak. További feladata a környezetvédelmi engedélyeztetési eljárásra eredményes lefolytatása is jövő év szeptemberéig.

Mit kell tudni az M9-es autópályáról?

Amennyiben a hányattatott sorsú M9-es teljes egészében megépülne, nagyjából 300 kilométer hosszúságot érne el. Ezzel ez az autópálya lenne a leghosszabb tranzitútvonal. Célja a jelenlegi sugaras gyorsforgalmi úthálózatot összekötése Magyarországon.

A vonatkozó Wikipédia-szócikk szerint az M9-es autóút a Budapest központú, sugaras gyorsforgalmi úthálózat oldására építendő gyűrű irányú úthálózati elem. Útvonalát csak mintegy iránymutatásként jelölték ki, végleges nyomvonala még egyeztetés tárgyát képezi.

A Magyar Építők tavaly október végén arról számolt be, hogy a pályából eddig összesen 20 kilométernyi szakasz (az is csak 2x1 sávon) készült el, ám folytatódhat az M9 kivitelezése: kiírták a közbeszerzést az M9 gyorsforgalmi út újabb három szakaszának tervezésére.

