„A Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara nem csak a térképre került vissza, hanem meghatározóvá vált a véleménye az elmúlt időszak innovációival, munkájával, elért eredményeivel. A kamarák összevetésében példaként szolgálnak, köszönöm a munkájukat, további sok sikert kívánok a vállalkozások képviseletében” – fogalmazta meg köszöntőjében dr. Parragh László. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, valamint Dunai Péter, a szervezet főtitkára is részt vett a bonyhádi Perczel-kúriában zajlott küldöttgyűlésen.

Dr. Parragh László, Dunai Péter és dr. Beréti Zsolt. Fotó: Ruip Gergő

Vezető tisztségviselőket választottak

Az eseményen megválasztották a Tolna vármegyei iparkamara vezető tisztségviselőit, akik a következő négy évben látják el feladataikat. – Nagy megtiszteltetés és felelősség képviselni a Tolna vármegyei vállalkozókat, ahogy az eddigiekben, úgy a jövőben is igyekszem legjobb tudásom szerint ellátni a feladatot. Köszönöm a küldöttek bizalmát! – nyilatkozta megválasztása után dr. Beréti Zsolt.

A szervezet régi-új elnökének nem volt kihívója a voksoláson. Arról is határoztak a megjelentek, hogy alelnökként a következő időszakban is Hága László segíti dr. Beréti Zsolt munkáját. – Ahogy az eddigiekben, úgy az előttünk álló időszakban sincs hiány feladatokból. Jelentőségét tekintve kiemelkedik a közös energiabeszerzés előkészítésének elindítása májusban. Ez fontos, hiszen majd’ minden céget érint. Azt szeretnénk, ha e tekintetben is minél több vállalkozót tudnánk megszólítani és velük összefogva, közös energiabeszerzést tudnánk véghez vinni, amely jelentősen mérsékelheti a szolgáltatási szerződésben rögzített árakat. Ez csak egy példa az élet számos területén jelentkező kamarai szolgáltatásból, képviseleti tevékenységből – összegezte dr. Beréti Zsolt.