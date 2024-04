Az ezt követően beadott egységes kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják.

Több lett a támogatási jogcím

A kérelembeadás során 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az egységes kérelmet továbbra is kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (MÁK) online felületén lehet benyújtani. A tavalyi évtől az egységes kérelem és jogcímei esetén kötelezővé vált a teljesen elektronikus kapcsolattartás: a kérelem benyújtásától az esetleges fellebbezések, kifogások benyújtásáig csak elektronikus úton lehet iratot benyújtani.

Több változásra is figyelni kell

Az uniós Közös Agrárpolitika idén is jelentős mértékben változott, ez befolyásolja az egységes kérelmek beadását is. Az egyik legfontosabb módosítás a kötelező parlagoltatás szabályainak enyhítése: gazdálkodók a nem termő területek kijelölésére vonatkozó kötelezettséget úgy is teljesíthetik, hogy szántóterületük négy százalékán nitrogénmegkötő növényt (például lencsét, borsót, egyéb pillangóst) vagy köztes kultúrát (ökológiai másodvetés) termesztenek növényvédő szerek használata nélkül.

Az öt hektár alatti területtel és legfeljebb háztartási igények kielégítésére elegendő állatállománnyal rendelkező termelők esetében pedig egyszerűsített ellenőrzési rendszer lép életbe. További változás, hogy bővülnek a tavalyi évben bevezetett agro-ökológiai program (AÖP) választható gyakorlatai, amelyek teljesítése fejében többlettámogatást kapnak a gazdák.