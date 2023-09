Szerdán egyre több fátyolfelhő szűri a napsütést, illetve a Dunántúlon már gomolyfelhők is lehetnek, és estétől északnyugaton zápor, zivatar is előfordulhat. Csütörtökön záporok, zivatarok is kialakulhatnak Tolna vármegyében. A napközbeni csúcshőmérséklet 26-28 Celsius fok körül alakul.

Egészen péntekig csökken a hőmérséklet, aztán szombattól újból melegedésre számíthatunk.