A rendőrök ezért elvették a jármű forgalmi engedélyét és a rendszámát is. A sofőrrel, egy 50 éves helyi férfival szondát is fújattak, mely pozitív értéket mutatott. Őt ezért további mintavételre is előállították, mely megerősítette az ittasság gyanúját. A gépkocsi vezetőjével szemben ittas járművezetés vétség miatt büntetőeljárást indítanak a Dombóvári Rendőrkapitányságon, az elkövetett szabálysértések miatt szintén feljelentették a sofőrt.