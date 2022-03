Harminckét óvodás hallgatta március 16-án Bíró Ilona Mária rendőr főtörzsőrmester „Ismerd meg a Rendőrt” című bűnmegelőzési előadását Bölcskén. A paksi kapitányság munkatársa a rendőrségi munka mellett beszélt a gyerekeknek a különböző felszerelésekről, az egyenruhákról, a járművekről, valamint a lovas és kutyás rendőrökről is. Elmondta továbbá a kicsiknek, hogy és mikor kell használni a 112-es segélyhívó telefonszámot és beszélt annak fontosságáról is. Az előadás végén a gyerekek kérdéseket tehettek fel és felpróbálhatták a felszerelések egy részét is – tájékoztatott a Tolna Megyei Rendpr-főkapitányság.