A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon tartott tanácskozáson online formában vettek részt a koordinációs testület tagjai – tájékoztatott a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az értekezletet dr. Balázs Gábor nyitotta meg. A megyei katasztrófavédelmi igazgató köszönetet mondott a tagoknak a bizottság tevékenységéhez nyújtott segítségükért. Megállapítása szerint a tűzmegelőzési bizottság jelentős mértékben járult hozzá az állampolgárok tűzvédelemmel és tűzmegelőzéssel összefüggő tájékoztatásához. Az idei évre vonatkozóan elmondta, folytatni kell a megelőzéssel kapcsolatos munkát, minél több lakost kell bevonni egy közös, Tolna megye tűzvédelmét támogató gondolkodásba.

Bán Attila, a bizottság ügyvezető elnöke a Tolna Megyei Tűzmegelőzési Bizottság 2021. évi munkájáról tartott egy előadása a legtöbb vonulást követelő eset statisztikáit is tartalmazta. Az ezredes ismertette, hogy a bizottság tavaly 58 rendezvényen jelent meg kiállítóként és 186 megjelenést produkált a különböző médiumokban. Ezek során a bizottság tűzmegelőzéssel kapcsolatos üzenetei mintegy tizenháromezer emberhez jutottak el.

Mint azt részletezte, a több éve futó kéménytüzes kiállítás tavaly új helyszíneken is bemutatkozott. A kéménytüzek fotóit a különböző áruházláncok üzleteinek forgalmas részein mutatták be. Az Országos Tűzvédelmi Bizottság havi rendszerességgel megjelenő tűzvédelmi tesztjeit is a legkülönbözőbb fórumokon hirdette. Kitelepülések alkalmával, különböző online közösségi felületeken át, a megyei rádiók tolmácsolásával több csatornán is folyt azok népszerűsítése.

Támogatók segítségével két nyomtatott kisfüzet is megjelent: „A Lakástüzek megelőzhetők”, illetve „A kéménytüzek megelőzhetők” címmel. Továbbá a készenléti jellegű szolgálatot ellátó, beosztott paksi hivatásos tűzoltók is hasznos tanácsokkal látták el a lakosságot egy kisfilmben, amelyben a szabadtéri tűzgyújtás szabályait sorolták fel.

A tűzmegelőzési bizottság 2022. évi céljainak és munkatervének ismertetésekor Bán Attila elmondta, hogy a cél továbbra is töretlen, a megyében keletkező tűzesetek, sérülésekkel járó káresetek megelőzése, a különböző korcsoportokhoz történő információk célzott eljuttatásával. Hangsúlyozta, hogy nem elég csak a korábbi bejáratott utakat végigjárni. A cél, hogy minél több csatornát találjanak a tűzvédelmet szavatoló ismeretek bővítésére.