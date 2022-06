– Az esemény technikai főszereplői a drónok voltak?

– Azt mondhatom, hogy ezek az eszközök a mai kor élvonalát képviselik. Mindegyik alkalmas arra, hogy velük a közlekedési baleseti helyszínekkel kapcsolatos nyomrögzítési feladatokat elvégezzük. Azért állítottunk ki többfélét is ezekből, hogy mindenki találjon az anyagi lehetőségeinek megfelelőt közöttük.

– Gyorsan, hatékonyan és precízen!

– Ezekkel a gépekkel egy bonyolultnak tűnő közlekedési baleseti helyszínt tíz-tizenöt perc alatt fel tudunk mérni, és a nyomokat is rögzíteni tudjuk. Szemben a hagyományos, másfél-kétórás feladatmegoldással. Amennyiben a forgalomkiesést a népgazdasági mértékekkel vetjük össze, akkor a gazdaságosságot figyelembe véve is egyértelmű a modern eljárás haszna. Emellett a valósághű kép és nyomrögzítés mindenkinek az érdeke, hiszen utána nem lehet vita a bíróságokon vagy a hatóságok előtt. Az így szerzett adatok teljesen objektívek, ezért támadhatatlanok.

– A résztvevők véleményei?

– Láttam rajtuk az örömöt és a lelkesedést. Mindenkinek fölcsillant tőle a szeme, bár néhányuk már testközeli élményt szerezett a hasonló eszközökről, de a kilencvenöt százaléka még nem alkalmazza. A felmerülő költségek, amik alapesetben a drón és az információs eszközök költségeit jelentik, kétszázezer forint alatt maradnak. A hozzá szükséges laptop pedig valószínűleg már mindenkinek a rendelkezésére áll. Ez így a szakértői szint esetében tarthatónak mondható. Egy hasonló technikai háttér néhány éve még milliós költséget rakott a felhasználókra, amit a kisebb vállalkozások akkor még nem tudtak kigazdálkodni. A kollégák az elkészült fényképeket feltölthetik egy közös rendszerre. Annak segítségével pedig egy pár ezres költségű szoftver- és szerverhasználat igénybevételével készen kapják a képalkotó program által elkészített kész anyagot.

– A házigazda elégedett lehet?

– Örömöt adott a lehetőség az új technika bemutatására, a résztvevők aktív hozzáállása, a bemutatók hatékonysága, ezért elégedett vagyok a rendezvényünkkel!

A konferencián részt vettek igazságügyi közlekedési, műszaki szakértők, szlovén és szerb kollégák, rendőrségi és a biztosítási szakemberek (Fotó: Balogh Tamás)

Egy technikai forradalom kellős közepén állunk

Megyeri Zsolt rendőr alezredes, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály vezetője. – Erre a szakértői konferenciára, amelyen a mi szakterületünkön a jövőben használható technikai vívmányok kerültek bemutatásra, a rend­őrség is meghívást kapott. A drónoké volt a főszerep. Azt láthattuk, hogy a baleseti helyszíneken milyen módon használhatjuk hasznosan a jövőben ezeket. Azt elmondhatom, hogy a rendőrség már a napjainkban is rendelkezik drónokkal, amiket a napi munkánk során már most is fölhasználunk, csak nem a baleseti helyszíneken. Ez lehet egy tömegrendezvény vagy egy fokozott közlekedésrendészeti ellenőrzés, amikor a jogsértések kiszűrésére irányulnak a felvételek.

– Mondhatjuk, hogy ez az eszköz a helyszínelő „szeme”?

– Természetesen, a drón feladata a mi esetünkben a helyszínelés, mivel jóval kedvezőbb perspektívából láthatja egy baleset helyszínét. A használatukkal egysze­rűsödik, felgyorsulhat és ­pontosabbá válhat a munkánk. Egy-egy ilyen szituációban a rendőrség kénytelen lezárni az adott útszakaszt, hogy a helyszínelést el tudja végezni. Ez időnként hosszabb időt is igénybe vehet. Az új technikai felszerelések használatával ez az idő lényegesen rövidebb lehet a mainál. Azt is lehet elárulhatom, hogy nem most találkoztunk először az itt bemutatott lehetőséggel. Az Országos Rend­őr-főkapitányság ebben a dologban már elkezdte a felkészülést.

– Vajon mikor kerül az önök rendszerébe ez az új alkalmazás?

– Pillanatnyilag ezt még nem tudom megmondani, hiszen nem arról van szó, hogy vásárolunk egy ilyen gépet, és máris használni fogjuk. Előbb meg kellett teremteni ennek a tevékenységnek a jogi hátterét, és a szakemberbázist is ki kell képezni az újszerű feladatok megoldására. Rendszerbe kell állítani a berendezéseket, hogy mindenki, mindenütt egységesen ugyanazt a technikai hátteret használja föl a munkája során.