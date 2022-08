Sok a kicsi bekötőút, melyeket nehéz észrevenni, ha nem ismerjük az útszakaszt. Aki ritkán jár erre, nincs felkészülve a földekre be- is kivezető utakra. Ezek alapesetben is alig észrevehetőek. Ezen kis utak kialakítását nem engedélyeztették korábban, de napi szinten nagyon sokan használják azokat. Rossz látási viszonyoknál, télen, ködben itt soha nem lehet tudni, mikor kanyarodik ki elénk egy jármű – mondta Molnár Valér. De nem kell ehhez köd, elég ha valaki a megengedettnél jóval gyorsabban halad erre.

Az indítvány kapcsán a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságot is kerestük. Komlósiné Kiss Anett szóvivő elmondta, az elmúlt időszakban az 56-os főút Decs-Szőlőhegy és Várdomb közötti szakaszán történt megnövekvő balesetek száma miatt a rendőrség már korábban – a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságra és a Szekszárdi Rendőrkapitányságra érkezett beadványoktól függetlenül – egyeztetéseket kezdeményezett a társhatóságokkal.

A fenti útszakaszon közlekedők, valamint a környéken élők részére megnyugtató intézkedések kidolgozása megkezdődött. - A közlekedési szakemberek célja, hogy olyan közlekedésbiztonsági és baleset-megelőzési intézkedéseket dolgozzanak ki, melyek egyrészt a megelőzésre, másrészt a forgalmi rend esetleges átszervezésére, harmadrészt a szankciókra épülve tudják garantálni a lakosság biztonságát. A közlekedésrendészeti szakterületen dolgozó munkatársaink napi szinten kiemelt figyelmet fordítanak az útszakasz közlekedésbiztonsági helyzetére – mondta Komlósiné Kiss Anett.