A Tolnai Rendőrőrs parancsnoka elmondta, hogy eddig öt sebességmérési pontot jelöltek ki: a Bajcsy-Zsilinszky utcában és az Alkotmány utcában kettőt-kettőt, valamint a Szedresi utcában egyet. A tervek szerint hamarosan a Perczel Mór utcában is lesz sebességmérés, ahol a tapasztalatok szerint kevesen tartják csak be a sebességkorlátozást.

A mérési pontok meghatározása szigorú belső előírások alapján történik. A tolnai őrs szinte valamennyi rendőre tudja kezelni a traffipaxot, így ilyen szempontból sincs akadálya a rendszeres ellenőrzésnek. Az eszközöket egyébként a Szekszárdi Rendőrkapitányság biztosítja. Tolna belterületén általában heti egy-két alkalommal lehet számítani sebességmérésre.

Az őrsparancsnok hangsúlyozta, hogy az ellenőrzéseknek nem a „pénzbehajtás” a célja, hanem a balesetmegelőzés. Az elmúlt években a lakosság részéről is számos jelzés érkezett a rendőrség felé, hogy célszerű lenne a sebességmérés a város belterületrén is, mivel sok autós, motoros fittyet hány a szabályokra, és lakott területen belül is száguldoznak. Az önkormányzat forgalomszabályozási munkacsoportja is támogatja az ellenőrzés fokozását.

Wiesner Csaba hozzátette: az ittas vezetésre is fokozottan figyelnek a rendőrök városban. Az autósok egy-egy közúti ellenőrzés során számíthatnak arra, hogy meg is szondáztatják őket.