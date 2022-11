Pályaorientációs délelőtt keretében voltak látogatói a Szekszárdi Rendőrkapitányságnak a napokban. Az egyik közeli kistelepülés, Mórágy tanulói vendégeskedtek a megyeszékhelyen. A gyerekeket a városi rendőrkapitány, dr. Marcsek Sándor r. ezredes köszöntötte, melyet követően a diákok betekinthettek a zsaruk mindennapjaiba.

Forrás: police.hu

A tanulóknak bűnügyi technikus rendőrök mutatták be a munkájukat. Megnézhették a nyomrögzítés folyamatát, valamint azt, hogyan lehet a tenyérről és az ujjakról is lenyomatot készíteni. Ezt követően megismerhették az egyenruhások felszereléseit, s fel is próbálhatták azokat.

Forrás: police.hu

A vendégek beülhettek egy igazi rendőrautóba is. A diákok a délelőtt végén számos élménnyel mehettek tovább kirándulásuk következő helyszínére.