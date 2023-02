Mint arról korábban írtunk, egy nő tett feljelentést 2022. február 28-án Zomba-Nagytormásról, mert ismeretlen tettes ellopta a háza előtt parkoló, lezáratlan Suzukiját, míg ő rövid időre bement a házba. Ezzel szinte egy időben tett bejelentés a rendőrségre Kétyről egy másik nő, mivel a háza udvarán egy idegen kék Suzukit talált lezárt állapotban. A ház nyílászáróit, illetve az udvarban álló saját autóját pedig ismeretlenek megrongálták.

Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)

Az ügyben intézkedő rendőrök adatgyűjtésbe kezdtek, helyszíni szemlét tartottak. A beszerzett információk alapján rövid időn belül három fiatalkorú kétyi lakosra terelődött a gyanú.

A rendelkezésre álló személyleírás alapján a fiúkat elszámoltatták, mely során egyikük zsebéből elő is került a kék autó indítókulcsa. A fiatalok elmondták, hogy az autót ők lopták el Zombáról, majd Kétyen az udvarban még „köröztek” vele, amitől az megrongálódott. Az autót végig ugyanaz a fiú vezette. A házban nem először jártak, ott korábban ők törtek-zúztak. Elismerték azt is, hogy az udvarban – a fészer alatt parkoló – platós teherautót is ők rongálták meg.

Azt nem tudták megmondani, miért tették mindezt, csak azt, hogy közös szándék vezette őket.