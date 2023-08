Családi napot szerveztek a Szekszárdi járásban tevékenykedő polgárőröknek augusztus 13-án Bogyiszlón. A rendezvényre a rendőrség munkatársai is meghívást kaptak. A nap folyamán bűn- és baleset-megelőzési tanácsokat kaphattak az érdeklődők az egyenruhásoktól. A gyerekek felülhettek a rendőrmotorokra is. Nagy sikert aratott a Tolna vármegyei rendőrök kutyás bemutatója is, melyen közreműködőként több polgárőr is részt vett.

Sztronga Bettina. Fotó: Police.hu

A nap folyamán számos polgárőr kapott elismerést a vezetőségtől. A legrangosabb kitüntetést Sztronga Bettina, járási koordinátor érdemelte ki. Őt az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a Polgárőr Érdemkereszt ezüstfokozata kitüntetéssel jutalmazta kimagasló tevékenysége elismeréseként. A díjat Széles János a Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségének elnöke adta át.

Emellett elismerő oklevelet vehetett át dr. Marcsek Sándor szekszárdi rendőrkapitánytól is a rendőrség munkáját segítő kimagasló tevékenységéért.

Sztronga Bettina mellett Nagy Zoltán, a Bogyiszlói Polgárőr Egyesület vezetője is elismerő oklevelet vehetett át a rendőrség munkáját segítő tevékenységéért dr. Marcsek Sándor rendőrkapitánytól.