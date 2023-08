Az autista gyerekek megismerhették az egyenruhások mindennapjait. Először a kutyás rendőrökkel találkoztak, akik bemutatták a rendőrségnél szolgáló ebeket, majd egy kutyás bemutatót is tartottak, ahol az egyik kis vendég is segítségükre volt. A továbbiakban a biztonságos közlekedésről beszélgettek és a közlekedési balesetek megelőzéséről is szó esett – mondta el Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Fotó: Police.hu

A vállalkozó szelleműek beülhettek a rendőrautóba, és felülhettek a rendőrmotorokra is. Végül a jól láthatóság jegyében mellényt és tornazsákot, valamint fényvisszaverő pántokat is kaptak a gyerekek.