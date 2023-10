A mindig csendes falun szirénázó rendőrautók rohantak végig, s a rendőrök pillanatok alatt körbekerítették szalaggal az érintett házat a felsőnánai Dózsa György utcában. Mint egy bűnügyi filmben, olyan volt az egész, mesélték a közelben lakók munkatársunknak.

Egy középkorú nő szerint egy fiatalember az édesapját próbálta megölni, ő úgy hallotta, hogy családi viszály állhatott a háttérben. Úgy fogalmazott, hogy a férfit igazából nem ismerik, de azt hallották róla, hogy voltak ilyen-olyan ügyei, elmondása szerint a rendőrséggel is akadt már dolga.

Egy másik nő szerint semmi komoly nem történt, csupán egy kicsit összekapott a fiú és az édesapja, s ekkor került elő a kés, de azt, hogy összeszurkálta volna az apját, arról szó sincs – tette hozzá. „Nem kell itt szenzációt keresni, nyugodtan visszamehet Szekszárdra” – mondta kissé dühösen.

Azt, hogy valami mégiscsak történt, jelezte, hogy sokáig nem is jöttek ki a házból a rendőrök, sőt a szomszédba is bekopogtattak, becsengettek. Mi velük is próbáltunk beszélni, de gyorsan becsukták előttünk a kaput.

Próbáltunk információkat szerezni a kocsmában is, de semmivel sem lettünk okosabbak.

Hivatalos megkeresést küldtünk a rendőrségnek, akik a türelmünket kérték.