Ittasan, bódult állapotban kezdett ámokfutásba egy autós Dunaszentgyörgyön, amikor menekülni próbált az őt igazoltatni akaró rendőrök elől. Az eset még 2022 májusában történt, a Paksi Rendőrkapitányság munkatársai pedig a napokban fejezték be az ügy vizsgálatát. Az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.

Debreceniné Farkas Edit, a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense elmondta, hogy hivatalból indult eljárás 2022. május 25-én a Paksi Rendőrkapitányságon egy akkor 42 éves sárkeresztúri férfival szemben, akit a rendőrök Dunaszentgyörgyön akartak igazoltatni. A férfi autójával menekülni kezdett az egyenruhások elől. Az 5112-es úton, a 6-os főúton, az M6-os autópálya bal pályatestén, a 6232-es úton, a 63-as főutakon át, valamint lakott területeken haladt át nagy sebességgel.

Az útjába kerülő „Állj! Elsőbbségadás kötelező” és „Elsőbbségadás kötelező!” táblákat figyelmen kívül hagyta. Ámokfutása során több szabályosan közlekedőt tett ki közvetlen veszélynek. Száguldozása a Sárvíz patak partján ért véget, ott a rendőrök elfogták, majd ittasság gyanúja miatt mintavételre előállították. A férfi viselkedése zavart volt, a rendőrautót is megfejelte, ezzel több tízezer forintos kárt okozva.

Az elfogott férfit közúti veszélyeztetés bűntette, ittas járművezetés vétsége és rongálás vétség gyanúja miatt hallgatták ki. A vizsgálat adatai szerint a sofőr nemcsak alkoholt, hanem bódító szereket is fogyasztott, mielőtt volán mögé ült. Emellett korábban elkövetett bűncselekményei miatt két bíróság is elfogatóparancsot adott ki ellene, így kihallgatását követően őrizetbe vették a renitens sofőrt, aki jelenleg is börtönben van.