Elmondta, hogy a vádlott elhatározta, hogy bűncselekmények elkövetésével tesz szert bevételre, ezért közel két hónapon keresztül, 2023. április 27. és június 25. között több különböző településen követett el lopásokat, jellemzően az esti és az éjszakai órákban.

Tetten érték Kaposváron

Egy külterületi ingatlan pincéjének a lakatpántját lefeszítette, a pincéből méhészeti segédeszközöket és ágvágót tulajdonított el. Ugyanekkor egy fekete krétával az épület falán falfirkát helyezett el, mégpedig a saját nevét és aláírását írta a falra. Tamásiban a strand közelében az út mellé telepített csőkamerát a foglalatából kitépte és eltulajdonította, mellyel közel 30 ezer forint lopási kárt, ezen felül pedig rongálási kárt is okozott, mely nem térült meg. Kaposváron betörte egy családi ház ablakát, azon bemászott, és a házban talált ékszereket magához vette, azonban a kiérkező rendőrjárőrök tetten érték.

Autókat tört fel, betörte egy áruház bejáratának üvegét

Egy este a vádlott sorban egymás után kinyitotta négy parkoló autó ajtaját is, azokban kutatott, de csak az egyikből lopott el készpénzt. Egy szekszárdi áruházból két hangszórót tulajdonított el úgy, hogy az áruvédelmi eszközzel ellátott dobozokat feltépte, és a hangszórókat a ruházatába rejtette. Az áruházból kifelé menet tetten érték, így a kár megtérült. A vádlott egy divatáruház bejárati ajtajának üvegét egy térkődarabbal törte be, majd az üzletbe bement, a pénztárgép fiókját kitépte és magával vitte, eltulajdonítva a benne lévő 30 ezer forintot. Ezt követően a pénzt még az üzlet közelében a fiókból kivette, az összetört fiókot pedig eldobta. A rongálási kár további 88 ezer forint volt. Hasonlóan jutott be egy dohányboltba, ahol a bejárati ajtó alsó üvegezését berúgta, majd a pulton lévő pénztárgép nyitott fiókjából tulajdonított el készpénzt.