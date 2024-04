Mécsesek és koszorú emlékeztetnek arra, hogy néhány napja szörnyű baleset történt a helyszínen. Itt, az Arany János utcában található buszmegállónál történt a faddi tragédia. Zoltán a munkáját végezte, amikor egyszercsak a közel 150 kilométeres per órás sebességgel haladó autó belterületen gázolta őt el. A tragédia Faddon mindenkit megrázott.

Biztos volt, hogy belehal sérüléseibe a faddi tragédia áldozata

A faddi gázolás a rendőrség közleménye szerint szombaton délután fél hat magasságában történt. A fűnyírótraktort vezető helyi férfi egy murvás mellékutcából próbált a falut szinte nyílegyesen keresztülszelő Arany János utcára kikanyarodni, amikor brutális erővel ütközött össze a neki balról érkező járművel. A kisgépet nagyjából 20 méteren keresztül tolta maga előtt a kocsi, majd Zoltán lerepült a munkagépről és méterekkel arrébb csapódott a földnek.

Portálunk a helyszínen beszélni több szemtanúval is. Egy, a baleset helyszíne előtt lakó idős asszony azt mondta, végignézte, hogy mi történt. Amint elmondta, Zoltánnak esélye sem volt arra, hogy túlélje a hatalmas sebességgel érkező kocsi becsapódását. Az asszony még napokkal a baleset után is elcsukló hangon tudott csak nyilatkozni arról, amit átélt, amikor végignézte a tragédiát.

Ahogy felfogtam, mi történik a szemeim előtt, azonnal biztos voltam benne, hogy Zoltán ezt semmi esetre sem élheti túl.

– mondta szinte sokkos állapotban a szemtanú. A mentők és a rendőrök is a helyszínre érkeztek és az akkor már egy ideje eszméletlen Zoltánt kórházba szállították, a férfi viszont másnap reggelre elhunyt.

„Már nem jössz többet hozzánk“

Portálunk az elsők között számolt be a szörnyű balesetről. A Facebookon is megosztott cikkünk alá rengeteg hozzászólás érkezett, főként az áldozat, azaz Zoltán ismerőseitől. Valamennyien arról számoltak be, hogy a negyvenes éveiben járó férfi kiváló ember volt, mindenki szerette őt a faluban. Volt aki azt írta,

Pont neked nem kellett volna távoznod. Jó ember és igaz barát voltál. Most már nem jössz többet hozzánk. Sajnállak nagyon! Isten veled Barátom

Egy másik kommentelő pedig úgy fogalmazott Zoltán tragikus halála kapcsán:

Addig megyünk, amíg a barátunk halálának tettese nem kapja meg a büntetését! Nem fogja megúszni! Miatta nincs már a Zoli köztünk .

Zoltán értelmetlen halála ügyében a rendőrség is nyomoz. Úgy tudjuk, a gázoló mindössze 20 éves, és néhány nappal korábban is összetört egy autót. A faddiak szerint akkor csak ő sérült meg.