Az idei év utolsó ülését tartotta a Völgységi Önkormányzatok Társulása (VÖT) pénteken. A tizenhat előterjesztés közül első napirendi pontként a központi háziorvosi ügyelet működtetéséről hallgattak meg beszámolót dr. Barcza Zsolt főorvostól. – Nem szolgálhatok jó hírekkel – kezdte az ügyeletet működtető BZS Bt. vezetője. Majd kifejtette, a folyamatosan emelkedő költségek miatt ő is erre kell javaslatot tegyen, ami az ügyeleti díjat illeti. Azt kérte az érintett polgármesterektől, hogy támogassák az eddigi 44 forint/lakos/hónap díj 50 forintra történő emelését. Indoklásként azt is elmondta, hogy a rendszer költségeinek emelkedéséhez vezet az is, hogy – a korábbi évek tendenciáját folytatva – a háziorvosok részéről folyamatosan csökken az ügyeleti hajlandóság. Helyettük sok esetben olyan külsős cég munkatársai csatlakoznak a feladatellátáshoz, amely szolgáltatásért kiugróan magas díjat kell fizetnie.