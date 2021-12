Sokakat érintő népbetegség az elhízás, amely nem csupán esztétikai probléma, sajnos egy sor egészségügyi gondot is okoz az érintetteknek – mondta korábbi beszélgetésünkkor dr. Ferk Dóra szekszárdi háziorvos, aki felhívta a figyelmet arra is, hogy a járványhelyzet alatti korlátozások, a mozgásszegény életmód és a helytelen táplálkozás sokat rontott az elhízott népesség arányán. A háziorvossal most arra kerestük a választ, mit jelent pontosan az elhízás.