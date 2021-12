Mint megtudtuk, a most kiültetett facsemetéket főként őshonos fajtákból válogatták össze, így találunk közöttük platánt, hársat, kocsányos tölgyet, vadgesztenyét, szomorú fűzet, valamint egy-két különlegességet is, mint amilyen a tulipánfa vagy a színes levelű juhar. A csemeték kiválasztásánál szempont volt az is, hogy olyan méretűek kerüljenek a csatorna partjára és a kerékpárút mellé, amelyek négy-öt év múlva már jelentős méretűek lesznek.