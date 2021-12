A Véradó Mozgalomért támogatói oklevelet a dombóvári Szent OrsolyaIskolaközpont kapta meg. Az intézmény tizenöt éve biztosít folyamatosan lehetőséget a kiszállásos véradások lebonyolítására. Kerényi Zsolt igazgató maga is aktív véradó. Az iskolában a tanulók látják, hogy jó néhány pedagógus, szülő is véradó, ezzel is példát mutatnak a fiataloknak, ösztönzik őket, hogy legyenek első véradók.