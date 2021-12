A dunaföldvári Pannonia Bio cég több százezer forinttal ösztönzi munkavállalóit arra, hogy beoltassák magukat koronavírus ellen – értesült a napokban egy hazai portál. Mint ismert, Magyarországon november elejétől lépett életbe a rendelet, amely alapján a munkáltatók védőoltásra kötelezhetik dolgozóikat. Többen be is vezették, akad, ahol még vizsgálják a helyzetet, de kevés példa van, hogy anyagilag is érdekeltté tennék a munkavállalókat.