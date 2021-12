Arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy minden évben nagy népszerűségnek örvend a program, ezt igazolja, hogy idén is 53 Életfát ültetnek el a családok a város számos pontján, ezúttal a COLONIA Alapítvány támogató segítségével. – Most ugyan csupán néhány fok van idekint, de a nyári forróságban se feledkezzetek el a fákról. Ha esténként erre sétáltok majd, öntözzétek meg egy kanna vízzel, hiszen már a facsemeték is „családtagokká” váltak, róluk is kell gondoskodni – vetítette előre a polgármester, aki ezt követően néhány jó szó és gratuláció kíséretében átadta az érintetteknek a város ajándékát: az Életfa Programban való részvételt igazoló emléklapot és a hozzá tartozó kék vagy rózsaszín szalagot.

Berg Dániel feleségével, Bettinával, kezükben a kis Zalán. Fotó: A szerző felvétele