A Tolnai-dombságon élő tájfajták közül ültettek tölgyfát, mogyorót, galagonyát, gyűrűs somot is. A csemeték az alapítvány felajánlásával kerültek a közösséghez, a helyi önkormányzat pedig az ültetés előkészítésben segédkezett. – 2019-ben alakult a 10 millió fa közössége, ami mára már alapítvánnyá nőtte ki magát. Akkor a legközelebbi közösség, akihez csatlakozni lehetett volna Pécsen volt, így pár jó ismerős és barát összefogásával alakultunk meg Bonyhádon. Természetesen hozzánk is lehet csatlakozni még, azonban új közösségek létrehozására is van lehetőség, ha nincs a környéken még ilyen társaság. Fontos, hogy felelősen gondolkozzunk a jövőnkről, és a klímavédelemről – mondta el Kovács Vendel, a bonyhádi közösség képviselője.