– A legnagyobb fiamat Balla Lajos Leventének hívják, és most nyolc éves. Hét éve került nevelőszülőkhöz, de nem tőlem vették el, hanem az apukájától, most pedig örökbe akarják adni, az engedélyem nélkül. Eddig is csak ritkán találkozhattunk. Hogy miért történt mindez, bonyolult lenne elmondanom.