A meghiúsult ülést követően Máté Péter, a közgyűlés Fidesz frakciójának elnöke elmondta, nem érti, a másik frakció tagjai közül miért csak Murvai és Faragó képviselő jött el az egyébként általuk indítványozott ülésre. Azt pedig, hogy ők is távoztak, s ezzel határozatképtelenné tették a tanácskozást, csupán politikai zavarkeltésnek tartja. Azt mutatja, hogy nem a város érdekében dolgoznak, csupán a szereplés érdekli őket. Mert kellett volna tárgyalni a kerékpár-pálya építéséről – folytatta –, a pályázat beadási határideje ugyanis egy jó hét múlva lejár. A Murvai képviselő vezette Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság tárgyalt is erről, s találtak ugyan helyszínt, de ott az UFC és női focis egyesületük 200 milliós lehívott TAO forrással rendelkezik egy pályafelújításra, így az nem jó. Azért is jó lett volna, ha a közgyűlés tárgyalja, mert a Fidesz frakció kompromisszumos javaslattal érkezett, egy másik területet javasolva, amelyet egyeztettek is a sportolókkal, s így ezen az ülésen lehetett volna erről dönteni. Most ez is elmaradt.