A 280 millió forint forráshoz egy miniszterelnöki határozatnak köszönhetően jutottak, Horváth István (FIDESZ-KDNP) képviselő közvetítésével, nekik és a munkálatokban valamennyi résztvevőjének megköszönte az elvégzett munkát köszöntőjében Heberling Tibor polgármester. Szemléletesen fogalmazta meg a felújítás közérzet-javító lényegét, miszerint azután az épületben télen meleg lesz, nyáron meg hűvös. Halász Mátyásné kérdésünkre elmondta, hogy mostanában nem látogatja a rendezvényeket, mert nehezére esik a járás, most azért volt jelen az eseményen, mert a dédunokája is szerepel a műsorban. Laczó Pálné, a nyugdíjas klub tagja ott volt a hivatalos átadón is, és megnézi a holnapi falukarácsony-napi műsort, ugyanis a nyugdíjas klub tagjai rendszeresen járnak a rendezvényekre.