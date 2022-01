Kétszáz éve lesz jövőre január 22-én, hogy Kölcsey Ferenc Csekén megírta a Himnuszt. Aknai professzor most a két évszázad művészetéről, a magyar kultúra ezen periódusairól, nagy alkotóiról és szép műveiről beszélt. A téma gazdagsága az előadások hosszú sorát igényelte volna, ezért most a két évszázad vizuális művészetből azokat ragadta ki, amelyek Európa számára újat adtak, s bemutatták a magyar kultúra karakterét.



Főleg a XIX. századról beszélt, amely telve volt társadalmi konfliktusokkal. Utalt a szabadságharcra, a magyar nyelv, a magyar tudomány megteremtésére, a jobbágyrendszer megszüntetésére, a kiegyezésre, a magyarság, s a Kárpát-medence nemzetiségei népi

kultúrájának kialakulására, a nemzet építését jobban szolgáló adópolitika kialakítására, s arra, hogy mindezek a művészetben hogy kamatoztak.



A reformkorban születtek művész dinasztiák. Említette Barabás Miklóst, akinek utódai, Barabás Márton, Barabás Zsófia ma alkotó

művészek. Akkor éltek a magyar történelmi festészet nagy alakjai, akkor lett Egri nők, a Zrínyi kirohanása, s még sok ilyen kép Székely Bertalan műtermében. Munkácsy életének döntő részét külföldön töltötte, de képei magyarok. A reformkor mondta a professzor, az építészetben is újat hozott.





Pollack Mihály, aki eleinte az angol gótika csodálója volt, később megépítette a szekszárdi vármegyeházat, a Nemzeti Múzeumot, s a magyar klasszicista építészet egyik nagy mestere lett. Abban a korban a többi építész is sok szép székesegyházat, kastélyt építve a nemzetközi klasszicista alkotások legjavát adta. Később pedig a magyar szecesszió gyönyörű épületei készültek Marosvásárhelytől, Szabadkától Kecskeméten, Budapesten át a felvidéki városokig.

Később a modern művészet is ebből a korszakból építkezett, folytatta Aknai Tamás, majd eljutva napjainkig arról beszélt, korunk társadalma befogadja a művészeteket. Ma a művészeti aukciók tele vannak érdeklődőkkel, a Szépművészeti Múzeumban, a Nemzeti Galériában tömegek vannak a kiállításokon, s a hazai építészetnek is vannak a nemzetközi együttműködések során létrejövő kimagasló teljesítményei, amelyek figyelemre méltók, s mert Magyarországon születnek meg, beépülnek a magyar kultúra és magyar képzőművészet történetébe.