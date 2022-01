Az idős úr nem is akárhogy, hanem jó eredménnyel zárta vizsgáját, így szeretne továbbtanulni. Nemcsak tervezgeti, már kiszámoltatta pontjait is, ami alapján államilag támogatott nappali tagozatos képzésen is lehetősége lenne továbbtanulni.

Unokáinak is jó példát mutatott szorgalmával és elszántságával– Két unokám van, közülük a fiúunokám már korábban le­érettségizett, de a lányunokám 2021 májusában vizsgázott, így eldöntöttem, vele fogom biztatásképp én is elvégezni a vizsgát. Sajnos ez annyiban módosult, hogy a betegségem miatt csak ősszel tudtam megcsinálni. Eredetileg egy évvel korábban szerettem volna már ezt elvégezni, azonban sajnos akkor a járványhelyzet miatt ezt nem támogatta az orvosom.