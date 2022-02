Több akció is volt az elmúlt években, melyek a hazai termékek vásárlására ösztönöztek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara például több kampánnyal is támogatta a gomba, az alma, a dinnye, valamint a marhahús és a méz népszerűségének növelését. A kamara az „Itthonról Otthonra” programot pár éve az óvodákra is kiterjesztette: eddig már több száz óvodás tett látogatást különböző helyi termelőknél, köztük gyümölcstermesztőnél, péknél, méhésznél, lekvár és szörp, illetve sajtkészítőnél.