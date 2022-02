– Na, de mik ezek a jelek?

– Mindig van jelzés, olyan apróságok, mint hogy megváltozott a hangulata, a munkahelyén kevesebb kapcsolatra törekszik, kevesebbet beszélget, vagy látjuk, hogy gyógyszereket szed inkább, esetleg egyre többször fogyaszt alkoholt, tudatmódosító szerekhez nyúl. Sokszor ezeknek a jelzéseknek csak egy-egy szeletét látjuk. Mert egy szeletet lát ebből a munkahely, egy szeletet lát a család, mindenki csak egy szeletet lát ebből, és nem biztos, hogy össze tudják ezt rakni, de jelzések mindig vannak, és segítségkérés is mindig van. Ha valaki már ilyen drasztikus módszert választ az öngyilkosságra, mint az utóbbi eset, hogy mérget iszik és vízbe ugrik, akkor ő már nagyon meg akar halni. Valószínűleg az elején ő nagyon sok segítséget kért, de egyre inkább azt vette észre, hogy nem segítenek neki, ami olyan mértékű elkeseredésbe torkollott, hogy így vetett véget az életének. Van más eset is természetesen, amikor valaki nagyon impulzív módon teszi ezt meg, de az a ritkább. Ha valaki alkohol- vagy drogfogyasztást követően végez magával. Sokszor a drog felerősít olyan hatásokat, amelyek az emberben bujkálnak, de sikerül elhárítani őket. Azonban ha valaki füvet szív, akkor nagyon paranoid gondolatai vannak, nagyon érzékennyé válik, tehát ilyenkor impulzív módon is elkövethet valaki öngyilkosságot, úgy hogy nem nagyon van előjele. Azonban az esetek kilencvenöt százalékában ennek komoly előjelei vannak. Az is fontos, hogyha valakinek a családi élete nem megfelelő, ha nincs hozzá megfelelő családi támogatás és emellett még egzisztenciális nehézségei is vannak, akkor gyakorlatilag egy olyan kilátástalan helyzetbe kerül, amely miatt ha nem kap segítséget az adott személy, akkor egy ilyen jellegű cselekményt választ. Azt se felejtsük el, hogy a téli időszak is egy ilyen kiemelt periódus, a skandináv depresszió időszaka, amikor az emberek jobban be vannak zárva, kevesebb a napfény, nem nagyon tudnak mozogni, kevesebb lehetőségük van az aktivitásra, ez is el tudja ezt a hajlamot mélyíteni, de alapvetően azt gondolom, hogy ez a pandémiának volt a hozadéka.